Medicina legale: nuovo e unico front office per tutte le prestazioni

Asl Vercelli, Medicina legale: dal 20 giugno un nuovo e unico front office per tutte le prestazioni, si passerà da 80 a 120 utenti a settimana. Terminata l’emergenza Covid anche l’attività della Medicina legale, diretta dal dottor Giovanni Cotevino, torna completamente in presenza e con una modalità di contatto con il pubblico più vicina alle esigenze degli utenti. Da lunedì 20 giugno entra infatti in attività il nuovo front office: uno sportello situato al piano terra della Piastra di largo Giusti a Vercelli (presso l’ambulatorio 13), dove sarà possibile effettuare le prenotazioni delle visite e le richieste dei numerosi certificati che competono alla struttura, quali pratiche patenti e contrassegni per disabili (in calce trovate l’elenco completo). Lo sportello sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e gestirà 30 prenotazioni al giorno. Per informazioni è possibile contattare telefonicamente la Medicina legale al numero 0161/593005.

Mentre per tutte le pratiche relative a invalidità, Legge 104/92, Legge 68/99 e certificati di idoneità, gli utenti possono rivolgersi agli uffici al terzo piano della Piastra, attivi da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30. L’infoline telefonica è contattabile allo 0161/593015.

"Il progetto – dichiara Cotevino - definisce un nuovo modello di gestione dei servizi di front-office attraverso un sistema coordinato di reception e di accoglienza utilizzando sistemi informatici integrati e nuove tecnologie per il comfort del paziente, al fine di aumentare la qualità percepita. L’intento, anche in prospettiva, è ampliare i servizi a disposizione dei cittadini e soprattutto mettere a disposizione in un unico sportello tutti i servizi forniti dalla Medicina legale. Con questa nuova impostazione passeremo da 80 a 120 pazienti seguiti a settimana. Mentre per quanto concerne le pratiche relative alla sfera dell’invalidità – sottolinea - abbiamo preferito la formula dell’ufficio al terzo piano, che garantisce maggiore tranquillità e privacy agli utenti".

"L’aumento settimanale del numero di utenti che potranno presentarsi al nuovo Front Office è un ulteriore miglioria nei servizi all’utenza per la Medicina legale – commenta la direzione generale – che si aggiunge all’abbattimento dei tempi d’attesa del rilascio dei certificati, passati da 9 a 4 mesi nell’ultimo semestre, con l’arrivo del dottor Cotevino alla direzione della Struttura".

Le prestazioni offerte Front Office al piano terra