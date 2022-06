"Mala movida": nel weekend partono i controlli dalle 22 alle 4

Vercelli, sicurezza urbana e prevenzione: azioni di potenziamento delle politiche di controllo del territorio. Disturbo della quiete pubblica, incidenti stradali, reati ambientali o semplice incuria dell’ambiente, decoro urbano sono i temi che l’amministrazione comunale intende affrontare attraverso una serie di misure specifiche.

Il sindaco Andrea Corsaro, insieme al comandante dei vigili urbani Ivana Regis, presenta alcune novità. Una misura preventiva riguarda la possibilità che verrà portata all’attenzione del Comitato per l’ordine e la pubblica circa la predisposizione di turni di sorveglianza da parte delle forze dell’ordine nei fine settimana a partire dalle 22 e fino alle 4. Questo per evitare una recrudescenza dei fatti di disturbo in ore notturne. In tal senso anche per quanto riguarda i distributori automatici, in centro, viene annunciata un’ordinanza che probabilmente prevederà la chiusura alle 24 e fino alle 6 nei fine settimana".

Sul fronte del 'disturbo della quiete pubblica' la lente d’ingrandimento dell’amministrazione comunale focalizza margini molto precisi: "E’ un fenomeno che si acuisce nel periodo estivo, principalmente nel centro cittadino e nelle ore notturne dei fine settimana. In quest’ultimo periodo sono state accertate alcune violazioni sanzionate e che riguardano: somministrazione di cibo e bevande in assenza di licenza; dehors non autorizzati; persone che urinavano in luogo pubblico".

Il tema della somministrazione di cibo e bevande e alcuni aspetti afferenti alla ‘movida’ nel centro cittadino potranno essere gestiti nel migliore dei modi attraverso intese condivise con i pubblici esercenti: "Nel nostro regolamento è inserito il divieto di vendere bottiglie di vetro per asporto ed è in vigore un’ordinanza contraria alla somministrazione e vendita di alcol ai minori".

"Come amministrazione tuteleremo il buon andamento delle attività pubbliche, abbiamo quindi promosso la sottoscrizione di un protocollo con Ascom e Confesercenti - afferma inoltre Corsaro -. Enti che certamente si attiveranno nella giusta direzione: le associazioni, con i loro componenti, faranno certamente le loro riflessioni su ogni questione".

Anche sul fronte del controllo dei reati contro il patrimonio è evidente l’efficacia della video sorveglianza: "Nell’ambito delle azioni di polizia giudiziaria grazie alle telecamere è stato possibile risalire all’autore dell’imbrattamento del muro del sottopasso di corso Tanaro e agli autori degli imbrattamenti di parco Camana” sottolinea Corsaro. Sul danneggiamento e sull’imbrattamento dei muri la posizione del sindaco è infatti molto chiara: “il danneggiamento della ‘cosa pubblica’, l’imbrattamento delle mura sono fatti molto gravi. Alcuni, imbrattando non riescono a capire il danno prodotto ed i conseguenti interventi di ripristino che risultano complessi e molto costosi per la collettività” precisa.

Altra novità riguarda l’ampliamento della rete di video sorveglianza è quella più rilevante. Resa possibile attraverso la richiesta, approvata dal Consiglio comunale, di un cofinanziamento di 200.000 euro, la metà della cifra sarà a carico del Comune di Vercelli, mentre la rimanente pare sarà finanziata dal Ministero dell’Interno e dal Mef. Corsaro spiega che "la chiave di questa importante iniziativa vede un’implementazione delle aree di sorveglianza. Nuove telecamere saranno piazzate in corso Prestinari, corso Fiume, largo Brigata Cagliari, via Paggi, via Tasso, via Foscolo, via Trino, piazza Cesare Battisti, piazza Mazzucchelli". In totale sono 13 i punti che verranno integrati alla rete esistente. Questa sarà direttamente controllata dalla sala operativa dei vigili urbani e collegata a sua volta con le forze dell’ordine della città.

La prevenzione e la tempestività negli interventi sono due punti cardine nell’efficacia delle azioni delle forze dell’ordine: "L’importanza delle telecamere è fondamentale per l’immediatezza degli interventi e quindi per prevenire azioni senza intervenire ‘ex post’. La prevenzione è fondamentale ed è la parte più rilevante che le nostre forze dell’ordine compiono" aggiunge il sindaco.

Sulla tempistica dell’entrata in attività della nuova rete "la notizia è che questo progetto di video sorveglianza è possibile grazie all’assegnazione dei finanziamenti, ma potrà essere operativo solo nei primi mesi del 2023". Per legittimare l’utilità di questo progetto il sindaco illustra alcune situazioni con dati che fanno riflettere: "Nei primi 4 mesi di quest'anno a supporto dell’infortunistica stradale su 9 casi di conducenti in fuga dopo il sinistro, 8 sono stati identificati grazie alle telecamere. Per 23 sinistri stradali le dichiarazioni rilasciate dai conducenti sono risultate difformi grazie ad un confronto dato dall’esame delle immagini che hanno portato al raggiungimento dell’accertamento della verità dei fatti".