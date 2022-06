"AttraVERSO il lavoro - con arte" arriva a Novara

“Si soffre ma ci si può rialzare a testa alta, con dignità, bellezza e forza. Noi proponiamo un contagio culturale del bello per andare oltre i propri confini con l’arte”: così Lorena Chinaglia, presidente di Diapsi di Vercelli ha presentato il progetto “AttraVERSO il lavoro - con arte” realizzato in collaborazione con il Gusto dell'arte-project. Oggi, sabato 11 giugno, l’iniziativa (giunta alla seconda edizione), verrà presentata alle 17 al Castello di Novara, in occasione del 20° Premio Nazionale Arte di Novara.

Diapsi, associazione di volontariato, opera per la promozione della salute mentale: con il suo Laboratorio Brein, insieme agli artisti Miriam Pracchi e Luigi Sergi, che si sono messi in gioco dipingendo e disegnando su materiali non convenzionali, ha dato vita a vere e proprie opere d’arte sartoriale. Da anni il Laboratorio Brein è una palestra lavorativa per persone che soffrono o hanno sofferto di un disagio psichico, aiutandole e reinserirsi nel mondo del lavoro, acquisendo o riacquisendo le capacità perdute o non possedute: “Vogliamo creare una nuova narrazione della malattia mentale – ha sottolineato Chinaglia – si soffre ma c’è la possibilità di rialzarsi a testa alta. Vogliamo creare un contagio culturale del bello attraverso l’arte”. Il progetto è nato con l’idea di unire due forme d’arte:“Quella artigianale e creativa del nostro laboratorio e quella pittorica e individuale degli artisti coinvolti” sottolinea Chinaglia.