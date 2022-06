L'11 giugno Mercaritatino, il 28 Torneo di beneficenza per le missioni

Vercelli, Bivio Sesia: sabato 11 giugno è prevista un’apertura straordinaria, l’unica dell’estate, del Mercaritatino, il mercatino dell’usato allestito nell’ex chiesa di Sant’Elena. L'iniziativa solidale è organizzata dai ragazzi degli oratori del centro città. Si possono trovare oggettistica e arredi in disuso ma ancora in buono stato, da scegliere a fronte di un’offerta che Andrea Ciaroni, 20 anni, porterà come "dote" in missione in Perù, per aiutare le popolazioni che vivono in condizioni di povertà assoluta. Lì trascorrerà un anno, un anno di carità. La sua partenza è prevista per il 18 luglio. Sabato 11 giugno il Mercaritatino a Bivio Sesia sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Non solo. Altra iniziativa solidale i cui proventi concorreranno a costituire “la dote” per le missioni il “Torneo di beneficenza”, un torneo di calcetto, che i ragazzi stanno organizzando per domenica 28 giugno all’oratorio San Giuseppe, al rione Cervetto. “Si gioca 5+1 e non ci sono limiti numerici per i componenti della squadra – spiegano – Le parolacce costeranno un’ammonizione, mentre le bestemmie l’eliminazione diretta della squadra dal torneo. Va benissimo la competizione, ma l’obiettivo è il divertimento”. Oltre a medaglie e trofei per le prime tre classificate, sono previsti premi per “il miglior none della squadra” e “miglior divisa”.

Per informazioni e iscrizioni contattare con WhatsApp Thomas al numero 345 9920030.