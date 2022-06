Al Teatro Civico è la serata di "Freddy for Aido"

Una Vita tra le Mani per Aido: sta per alzarsi alza il sipario. Musica, danza, show e magia saranno gli ingredienti di una serata, quella di oggi, venerdì 10 giugno alle 21, al Teatro Civico di Vercelli, che si preannuncia davvero spettacolare.

Da una richiesta di aiuto da parte di Marcello Casalino, presidente del gruppo intercomunale di Aido, Carlo Manzato e sua moglie Barbara Giuliani hanno organizzato l'ennesimo appuntamento benefico: “Freddy for Aido”, appunto. Ad aprire la serata sarà il noto duo comico di Zelig e Colorado “Pis&Love”, ormai affezionati amici di Vercelli e dei suoi cittadini dal cuore grande. Poi la musica: i brani più belli dei Queen interpretati dalla band Il Folle Pretesto, con la voce del front-man Sergio Pistelli e un’ospite d'eccezione: Letizia Gatti al violino. Ma sarà una serata anche di spettacolo, con la partecipazione della scuola di danza New Dance Center dei maestri Rachele Forlani e Gabriele Pacella e quella di tessuti acrobatici Freestyle Academy del maestro Davide Rappa.

E poi la magia per incantare grandi e bambini: sul palco saliranno infatti Gabriele Crepaldi "Lele il Giocoliere" e Francesca Manfredi "La Fata delle Bolle". Ospiti d'onore i calciatori della Nazionale italiana Trapiantati, Campioni d'Europa. Il ricavato della serata sarà destinato ad Aido; e, in parte, alla Fidas di Olcenengo. Per tutta la giornata di oggi, venerdì 10 giugno, sarà ancora possibile prenotare il proprio posto in teatro rivolgendosi alla Bottega di una volta in piazza Cavour e, dalle 19.30, al botteghino del Civico.

«Il mio invito a chi è ancora indeciso – afferma Manzato – è: questo spettacolo farà del bene, vi farà stare bene. Garantisco che non sarà la “solita serata”».