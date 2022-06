Viotti Tea: successo per la "Sax Young"

Successo per la "Sax Young" nell'ambito della rassegna Viotti Tea dedicata ai giovani talenti: circa una quarantina gli spettatori questo pomeriggio, giovedì 9 giugno, a Vercelli al Viotti Club per l'evento organizzato da Cristina Canziani. Si sono esibiti per la "Sax Young" Giacomo Dipalma, sax soprano; Francesco Deangelis, sax contralto; Olivier Puget, sax tenore e Matteo Oltolini, sax baritono. I giovani hanno eseguito la seguente scaletta: P. Iturralde Dixie for Saxes; G. Gershwin Summertime; Blues da un Americano a Parigi (Arrang. G. Canone); A. Piazzolla Oblivion (Arrang. Sax Young e G. Canone) H. Wycombe; Salute to Glenn Miller (American Patrol, Moonlight Serenade, In the Mood); J. De Meji Moment for Morricone (Arrang. G. Canone).