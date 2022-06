Giornata del Servizio civile a Vercelli il 15 giugno

Il 15 giugno, per la prima volta a Vercelli si svolgerà una giornata di incontro per gli oltre cento giovani che hanno aderito al servizio civile universale nei progetti che si stanno concludendo e in quelli appena avviati.

“Questa giornata, prevista nei progetti di servizio civile approvati dal Dipartimento nazionale – dice il sindaco Andrea Corsaro – ha lo scopo di offrire ai giovani volontari un’occasione di confronto sull’anno di servizio civile e di conoscenza delle diverse realtà che compongono la rete sempre più numerosa di Serviziocivilevercelli”. Attualmente gli enti accreditati come partner del capofila Comune di Vercelli sono complessivamente 25: Università degli Studi del Piemonte Orientale, Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale, Fondazione Museo Francesco Borgogna, Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo Leone, Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare, Diapsi Vercelli, Comune di Santhiá, Arcidiocesi di Vercelli, Associazione 6023 Unione degli Studenti universitari Piemonte Orientale, Consorzio Intercomunale per i Servizi di assistenza sociale – Santhià, Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Comune di Gattinara, Comune di Cigliano, Comune di Tronzano Vercellese, Comune di Livorno Ferraris, Comune di Casale Monferrato, Palazzo dei Musei di Varallo, Comune di Trino, Diocesi di Casale Monferrato, Anffas Vercelli e i cinque IIS (Scuole superiori) di Vercelli.

La giornata, organizzata dai volontari e dai responsabili degli enti di accoglienza, prevede un tour cittadino, con attività per conoscere le diverse sedi in Città che ospitano progetti di servizio civile: musei, biblioteche, aree verdi, uffici e servizi al cittadino saranno le tappe del percorso che gli oltre cento giovani seguiranno divisi per gruppi. La mattinata si concluderà in piazza Cavour con un momento di convivialità realizzato in collaborazione con la pasticceria Il Mattarello. “Ringrazieremo i volontari che stanno concludendo il loro anno di servizio civile – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Emanuele Pozzolo – con una cerimonia ufficiale il 23 giugno: sarà l’occasione per consegnare gli attestati di fine servizio a questi giovani che hanno deciso di dedicare un anno di vita per il bene degli altri e per la propria crescita umana e professionale”.