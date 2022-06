Eden Fashion Night: musica, moda e apericena in piscina

Moda, musica, cucina e divertimento: sono le parole chiave per la serata “Eden Fashion Night” di domenica 12 giugno (con inizio alle 20.30) organizzata dalla Piscina Eden Club a Torrione di Vinzaglio sulla Sp 596. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Zoe Boutique di Barbara Ferraris, con I Am wear di Giuseppe Zampieri e Dimitry Bochko, con Portico 4 Bar e Lounge e con Lo Stile di Paola Caruso.

Per la serata è prevista una sfilata di moda a bordo piscina a cui prenderanno parte modelli e modelle in un connubio di relax e di divertimento.

A seguire un’apericena a cura di Viola Olivieri, chef della Piscina Eden Club e il cocktail bar a cura di Jonathan Bergamasco bartender vercellese del Portico 4 riconosciuto a livello nazionale.

Ad animare tutta la serata e anche durante la sfilata il dj-set di DJ Mitch.

Per informazioni e prenotazioni si può visitare la pagina Facebook “Piscina Eden Club” oppure telefonare al 392 7504906.