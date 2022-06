Vercelli: distribuito un depliant informativo sui bambini scomparsi

Nell’ambito delle iniziative intraprese per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno dei bambini scomparsi, la Questura di Vercelli ha proceduto già nei giorni scorsi alla distribuzione di un depliant informativo redatto dal Servizio centrale anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza, in collaborazione con il Servizio polizia postale e delle comunicazioni, contenente indicazioni sui motivi che sono alla base di allontanamenti di minori, sulle modalità per contrastare il fenomeno del cyberbullismo e su quando sospettare del proprio partner dinanzi a richieste troppo imbarazzanti.

La distribuzione ha interessato gli scali ferroviari, le aziende di trasporto, le scuole e gli esercizi pubblici frequentati da giovani ed adolescenti tramite la collaborazione, da tempo esistente, tra Ascom e polizia di Stato, grazie al protocollo siglato tra Fipe e Questura di Vercelli. "Il fenomeno dell’allontanamento dei minori è oggetto di costante attenzione da parte della polizia di Stato, pur non essendosi registrati, nell’ambito di questa provincia, scomparse nell’anno 2021, ma solo allontanamenti con rientro nei giorni successivi", aggiungono dalla Questura.

Intanto lunedì 6 giugno, a conclusione di un progetto intrapreso ad iniziativa degli Istituti scolastici della provincia di Vercelli, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli, dell’Asl di Vercelli e della polizia di Stato, il questore Maurizio Di Domenico ha partecipato alla cerimonia conclusiva dell’iniziativa “Un Patentino per l’uso consapevole dello Smartphone” con la consegna di un patentino agli studenti dell’Istituto Comprensivo Ferraris di Vercelli. Tale progetto rientra nel programma “Scuole che promuovono salute” del Piano Regionale della Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, ed ha visto la polizia postale impegnata, nel corso dell’anno scolastico, in incontri con le scolaresche, proprio sul tema del cyberbullismo. L’iniziativa ha riguardato l’intero ambito provinciale con la formazione di più di 800 studenti appartenenti alle scuole secondarie di primo grado, sull’uso consapevole dello smartphone e sui pericoli che un uso non appropriato può causare.