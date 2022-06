Fondi per i senza dimora: "Fu la Giunta precedente a non fare richiesta"

"Il Pd vercellese ha diffuso la notizia secondo cui il Comune di Vercelli non otterrà una tranche di fondi destinati dalla Regione Piemonte per i senza fissa dimora (leggi qui). Apprezziamo l’interesse manifestato dal gruppo consiliare che siede nei banchi dell’opposizione nei confronti delle categorie più fragili - commenta il leghista Alessandro Stecco - ma sarebbe opportuno non veicolare informazioni sbagliate e fuorvianti. In particolare credo si sbagliato coinvolgere l’attuale sindaco presentando un’interrogazione, che dovrebbe essere piuttosto rivolta a loro stessi”.

"Dopo un colloquio con l’assessore Politi e i suoi uffici, è infatti emerso che è stata la giunta precedente, proprio a guida Pd, a non aver partecipato al bando del 2016 inerente i fondi per i senza fissa dimora. Partecipazione che avrebbe consentito a Vercelli di ottenere l’assegnazione delle ingenti risorse allora disponibili, oltre al riparto dell’avanzo attualmente ridistribuito agli stessi comuni che, a differenza di Vercelli e di un altro in Piemonte, ne avevano fatto richiesta", sottolinea il consiglire regionale.

“La giunta comunale, con il sindaco Corsaro e l’assessore Politi - prosegue Stecco - ha infatti ben chiare le idee e gli obiettivi sul tema socioassistenziale, come dimostrato anche recentemente dal grande impegno profuso per ottenere i fondi della Missione 5 del Pnrr, che porterà più di 200mila euro sui capitoli di coesione sociale. Un’azione che si coniuga con le altre progettazioni in corso su altri bandi”. “Queste informazioni - conclude Stecco - sono agevolmente accessibili a tutti i consiglieri comunali interessati, compresi quelli del Pd, che ne facciano richiesta all’assessorato competente. Credo sia opportuno collaborare insieme, soprattutto su temi così sensibili e importanti, senza ricorrere subito alla polemica politica ancor prima di avere chiaro l’iter amministrativo della vicenda”.