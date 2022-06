"Vetri e bottiglie in via San Pancrazio, abbiamo pulito noi residenti"

"Vi invio queste foto per dimostrare il degrado in via San Pancrazio: la via era piena di vetri e bottiglie, abbiamo dovuto pulire noi residenti...".

La segnalazione arriva da un lettore, che aggiunge: "Abbiamo avvisato il Comando della polizia locale ma nulla è cambiato e neppure Asm è ancora venuta per la raccolta e la pulizia strada, che è piena di vetri....".