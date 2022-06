Vercelli: delegazione della Versoprobo davanti alla prefettura

Da stamattina l’amministratore delegato della Versoprobo Michele Bolco, il direttore Claudio Berlini e una piccola rappresentanza di lavoratori e ospiti della stessa cooperativa, sono fuori dalla prefettura di Vercelli. Chiedono risposte concrete: “Da oltre un anno la Prefettura di Vercelli non salda le fatture per i nostri servizi – spiega Bolco - Servizi che comunque, fino ad ora, abbiamo sempre garantito. La situazione, però, adesso comincia a diventare insostenibile. Rischiamo di non riuscire più a pagare gli stipendi, né i fornitori, né il pocket money ai migranti”.

“Stamattina – aggiunge l’amministratore delegato – ho parlato con due impiegati dell’Ufficio economato, persone davvero disponibili che ringrazio, ma che non possono risolvere la problematica: visto che non sono loro a firmare i mandati di pagamento”.

“Non vogliamo creare problemi – sottolinea Bolco - non intendiamo interrompere nessun servizio, né i nostri né quelli della Prefettura, ma chiediamo risposte concrete e le vorremmo oggi. Il viceprefetto, che è andato via spiegandoci di avere un incontro, ha detto che nel pomeriggio vedrà il prefetto. Noi aspettiamo, restiamo qui”.