Prestazioni di assistenza integrativa: torna l’obbligo di autorizzazione

Prestazioni di assistenza integrativa e protesica: dal 6 giugno torna l’obbligo di autorizzazione agli sportelli dell'Asl Vercelli.



"A seguito della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica si comunica che dal 6 giugno viene ripristinato l’obbligo di autorizzazione preventiva presso gli sportelli aziendali relativamente alle seguenti procedure di assistenza integrativa: richieste di materiale di medicazione e materiale d’uso; richieste di alimenti aproteici e altri alimenti speciali; richieste di dispositivi monouso (cateteri, sacche stomia, esclusi presidi per assorbenza) soggetti ad autorizzazione mensile". Lo comunica l'Asl Vercelli, che prosegue: "Relativamente alle pratiche di assistenza integrativa che necessitano di piano terapeutico specialistico è stato previsto un periodo transitorio di sei mesi durante il quale mantengono validità le prescrizioni specialistiche precedenti , finalizzato a garantire l’espletamento delle visite specialistiche necessarie all’eventuale rinnovo delle prescrizioni specialistiche scadute nel corso del periodo emergenziale e prorogate nel corso dello stesso".

Per l’erogazione di dispositivi monouso per assorbenza domiciliare (pannoloni, traverse), "in attesa della conclusione della nuova procedura di gara regionale, si intendono prorogate tutte le prescrizioni già in atto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni riguardo ai piani terapeutici autorizzati in deroga e/o extratariffario che necessiterebbero di prescrizione specialistica - sottolinea l'Azienda sanitaria - Per le prestazioni già autorizzate dalla Asl in modalità dematerializzata (es. alimenti per celiaci) si mantengono le modalità in essere".