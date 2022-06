Via Benadir: "Cassonetti messi in mezzo all'incrocio"

"Volevo segnalare l’indecenza via Benadir angolo viale Rimembranza. In aggiunta i bidoni sono in mezzo all’incrocio....".

La segnalazione arriva da una lettrice, che prosegue: "I cassonetti sono stati spostati per la fiera di maggio. Notare anche le bottiglie di vetro nel contenitore della plastica".