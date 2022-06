Torna la pet therapy nelle strutture sanitarie

Un incontro con tutte le associazioni e organizzazioni regionali che si occupano di interventi assistiti con animali (pet therapy) con l’obiettivo di creare sinergia e collaborazione tra gli operatori del settore tramite prossimi incontri, tavoli di lavoro dedicati e condivisione di proposte per progetti operativi. Lo ha indetto l’assessore regionale alla Sanità per il 13 giugno.

La pet therapy che, secondo numerose evidenze scientifiche, dimostra le potenzialità dell’impiego degli animali da compagnia come strumento di cura, in particolare negli ospedali e nelle case di riposo per anziani per curare specifiche malattie. Queste attività, sospese dal 25 giugno 2020 a causa della pandemia, potranno così tornare ad essere utilizzate al meglio nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate sul territorio piemontese.

L’incontro del 13 giugno si terrà alle ore 16.30 nella Sala Conferenze dell’istituto Zooprofilattico di Stato, in via Bologna 148 a Torino. Per aderire o per eventuali chiarimenti sulla riunione, è possibile contattare la segreteria organizzativa alla mail [email protected]