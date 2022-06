Federazione Moda Italia: Paolo De Martini nel Consiglio nazionale

Il Consiglio Nazionale di Federazione Moda Italia, ha nominato, su proposta del neo-presidente Giulio Felloni, Paolo De Martini a consigliere nazionale per il prossimo quinquennio 2022/2027.

De Martini, rappresentante di una famiglia storica per il commercio vercellese e presidente provinciale della Federazione dal giugno scorso, mantiene la presenza per il nostro territorio in Consiglio Nazionale precedentemente occupata da Mimmo Sabatino. Queste le sue prime parole: “Sono onorato di aver ricevuto da parte del presidente Felloni e da tutto il Consiglio una dimostrazione di così grande fiducia. Metto a disposizione della Federazione e di tutti i colleghi l’esperienza acquisita sul campo negli anni, per rappresentare, difendere e rilanciare le categorie rappresentate”. Grande soddisfazione da parte del presidente Ascom Angelo Santarella: “Una volta ancora la nostra Associazione riceve un attestato di stima e fiducia da parte degli organi nazionali, come riconoscimento del lavoro svolto e della qualità dei nostri rappresentanti, di cui Paolo è un esempio in termini di serietà, esperienza e dedizione”.