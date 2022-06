"Via Cena e via Egitto: queste sono le condizioni dei nostri palazzi"

"Siamo i condomini di via Cena 48 e via Egitto 87, vi alleghiamo queste foto perché siamo esasperati di tutto questo".

La segnalazione arriva da alcuni lettori vercellesi, che proseguono: "Chiediamo aiuto al Comune o di chi ne fa parte delle istruzioni a sistemare questi palazzi, non vogliamo essere abbandonati come altri palazzi della città che lasciano cadere a pezzi, abbiamo diritto di vivere in una casa o in palazzi che non cadono a pezzi".