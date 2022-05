Vercelli: attivato dal Comune un numero telefonico unico per i Servizi demografici e di Stato civile. E’ lo 0161 596464 e servirà ad avere una risposta diretta: “Le telefonate verranno gestite in modo molto più efficiente, indirizzando automaticamente chi chiama al servizio interno specifico - afferma l’assessore Ombretta Olivetti, che ha la delega ai servizi ai cittadini -. Questo consente di risparmiare tempo. Il messaggio vocale che viene riprodotto guida infatti l’utente alla sua destinazione specifica di chiamata, oppure a dei sottomenu con altre opzioni disponibili, in modo tale da trovare le informazioni desiderate inerenti alla sua richiesta”.

Il risponditore è in grado di interagire con le chiamate telefoniche: “attraverso la selezione dei numeri sulla tastiera telefonica, il cittadino che sta chiamando può ricevere, a seconda dei casi, un messaggio vocale o essere indirizzato direttamente all’interno desiderato – spiega Antonio Balanzino, responsabile del Servizio anagrafe -. Le scelte possibili sono 7. Si dovrà digitare l’1 per informazioni anagrafiche e cambi di residenza; il 2 per la carta d’identità elettronica; il 3 per certificazioni di nascita, morte e matrimonio e relative informazioni; il 4 per denunce di nascita e morte. E ancora il 5 per cittadinanze, trascrizioni dall’estero, riconoscimenti, cambio nome e cognome; il 6 per separazioni e divorzi, pubblicazioni di matrimonio e relative informazioni; il 7 per volture tomba e concessioni e relative informazioni”.

Uniformati anche gli orari in cui è possibile chiedere informazioni e fissare appuntamenti: gli operatori che seguono lo Stato civile e Polizia mortuaria rispondono dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13; le prenotazioni per la carta d’identità elettronica (interno 2) vengono fissate da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 10. Per anagrafe, informazioni, cambi di residenza si può telefonare lunedì, mercoledì e giovedì dalle 13,30 alle 15,30 mentre martedì e venerdì dalle 12 alle 14.

Negli orari in cui il servizio di collegamento diretto con l’operatore non è attivo, come precisa Balanzino, una voce guida ricorda gli orari in cui poter parlare con un operatore ed indirizza alle specifiche pagine web del sito istituzionale del Comune dove è possibile ottenere informazioni, ma anche modelli scaricabili.

“L’obiettivo è quello di facilitare l’utenza e al tempo stesso superare alcuni difetti: prima i cittadini chiamavano mentre gli operatori erano impegnati in altre chiamate, ma la linea risultava libera. Questo generava lamentele” sottolinea Gabriele Ferraris, dirigente del settore Demografico.

Riguardo alla carta d’identità elettronica l’assessore Olivetti precisa: “Collegandosi al sito del Comune i cittadini possono vedere gli spazi, slot, degli appuntamenti disponibili ed effettuare così la prenotazione. Vengono anche indicati i documenti che possono essere predisposti prima dell’appuntamento. Anche se il personale cerca di andare incontro alle esigenze di urgenza, raccomandiamo di non aspettare l’ultimo momento. Ma soprattutto di disdire eventuali appuntamenti fissati, ma che non si possono rispettare. Non ci sono liste d’attesa vere e proprie, ma “liberando un posto” si permette di anticipare altre prenotazioni”.