"Forasacchi? Al rione Concordia non li hanno neppure tagliati..."

"E' ormai da quasi 15 giorni che sul vostro giornale si scrive dei "forasacchi" e si segnala che non venivano raccolti una volta tagliati, in quanto pericolosi per gli animali da compagnia. Bene, cosa dovrebbe dire il sottoscritto?".

La segnalazione arriva da un lettore del rione Concordia, che prosegue: "Qui non è passato ancora nessuno neppure a tagliarli, sembra di stare nelle aree incolte delle rive della Sesia. Eppure sono giardini pubblici con tanto di panchine e tanto di cartello di divieto di calpestio...".