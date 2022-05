Vercelli: laboratori Upo negli ex magazzini comunali

Proseguono i lavori di demolizione e smaltimento dei materiali negli ex magazzini comunali di via Restano, al rione Isola di Vercelli. L'intervento, realizzato dalla Edilgamma di Carmagnola (To), costerà 2 milioni di euro e consiste, tra l'altro, nella realizzazione di aule e laboratori per l'Università del Piemonte Orientale.

"A parte le difficoltà del momento nel reperire le materie prime - dichiara Massimo Simion, vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche - i lavori stanno procedendo senza interruzioni. Verrà mantenuta la struttura muraria in mattoni e i vari ambienti saranno collegati da coperture moderne in acciaio e vetro. L'obiettivo è terminare l'intervento nell'estate 2023".