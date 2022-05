Il Pianeta dei clown dona un Bubble C-Pap alla Pediatria

Vercelli: l’associazione Il Pianeta dei clown ha donato un Bubble C-Pap alla Pediatria. "Si tratta di un apparecchio che può essere utilizzato sui neonati e sui lattanti con difficoltà respiratorie - spiega Gianluca Cosi, direttore del reparto - Grazie a una ventilazione poco invasiva è in grado di dare supporto respiratorio ed evitare che il piccolo debba essere intubato e trasferito in terapia intensiva - Il nostro personale seguirà delle esercitazioni per apprenderne l’uso, anche se è molto simile ad altre apparecchiature già utilizzate in ospedale. Per capirci, è la versione per bambini dei caschi che abbiamo imparato a conoscere tutti dall’inizio della pandemia. Sarà sicuramente molto utile in Patologia neonatale e nel periodo autunnale, quando lo utilizzeremo per curare le brionchioliti. Anche a nome della direzione generale ringrazio Il Pianeta dei clown ed Erika Barbonaglia per questo gesto e per la fornitura anche di tutti gli accessori e i materiali per almeno un anno".

La donazione è stata possibile grazie a una raccolta fondi ideata da Barbonaglia, negoziante di Vercelli: "A Natale del 2019 avevamo girato un video qui all’ospedale Sant’Andrea e lo avevamo diffuso sui social per lanciare una raccolta fondi in favore della Pediatria – spiega – In breve siamo riusciti a raccogliere 5.200 euro per l’acquisto di tiralatte, ma abbiamo scoperto che al reparto serviva questa strumentazione e che avrebbe avuto un costo di 8.000 euro, così abbiamo lanciato una nuova sfida e siamo riusciti a raggiungere il traguardo, anche grazie al prezioso aiuto del Pianeta dei clown".

L’associazione ha sede a Novara e dal 2005 svolge attività di volontariato anche negli ospedali di Vercelli, Borgosesia e Magenta: "Ci divertiamo e portiamo un sorriso a bambini e anziani ricoverati utilizzando la musica e i colori – commenta il presidente Salvatore Pattada – Purtroppo a causa del Covid l’attività in corsia è in stand by da due anni, ma ora c’è una progressiva ripresa". La pandemia ha purtroppo rallentato anche i tempi di consegna, ma il Bubble C-Pap è ora pronto per l’uso.