Da "Angolo 21" eleganza e romanticismo

"Mi chiedi perché compro riso e fiori? Compro il riso per vivere e i fiori per avere una ragione per cui vivere": è una citazione del filosofo cinese Confucio colta appieno dal negozio Angolo 21. Posizionato in via Galileo Ferraris 21 a Vercelli è un posto dove poter trovare (oltre a tante idee regalo per uomo, donna e bimbo) riso di qualità e fiori in seta per abbellire e decorare la casa.

Il tutto venendo accolti con cordialità dalla titolare Anna Di Capua che ha molti anni di esperienza nel settore: "Sono a disposizione del cliente anche online – dice – Potrà essere seguito e consigliato comodamente da casa prenotando una videochiamata al 351 6972285. Io sarò a completa disposizione e offrirò una consulenza da personal shopper. Inoltre per chi prenota un regalo potrà ritirarlo già confezionato con il 10% di sconto". Sono i consigli di un’imprenditrice stimata dai suoi clienti: "La tua solita eleganza e buon gusto” commentano alcuni, rivolgendosi a Anna, dopo essere entrati per la prima volta nel suo nuovo negozio.

La particolarità del negozio, un angolo di romanticismo, sono i vivaci fiori artificiali che vende: "Danno luce e arredano la casa – spiega Anna – I fiori di seta posizionati sui piani alti, vicino a un portafoto o in un vaso rendono tutto più allegro: cambia l’energia in casa. Sono un ottimo regalo: non appassiscono e restano sempre belli. Inoltre con un goccio di profumo spruzzato sopra i fiori, inebriano la casa".

Non solo. Tra i tanti prodotti che si possono trovare da Angolo 21 ci sono alta bigiotteria in argento, oggettistica, buon vino piemontese, riso vercellese, cornici, quadri, orologi, peluches, lanterne e candele. Poi ancora essenze profumate, ventagli, ombrelli, ceste, bauli, foulard di pura seta, tessile su ordinazione, complementi d’arredo e arredo personalizzato: "Ognuno potrà trovare il prodotto che fa al caso suo– spiega Anna – Ci sono regali per tutte le tasche".

La titolare offre inoltre la possibilità di richiesta di preventivo per allestire la propria tavola e per personalizzarla. Un percorso che viene seguito con cura da Anna che ama coccolare il cliente anche nei dettagli e nei particolari: tutti i suoi pacchetti regalo vengono profumati con un’essenza a lei dedicata. Per maggiori informazioni si possono visitare la pagina Facebook “Angolo21” e quella Instagram “angoloventuno”, telefonare al 351 6972285 oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected] Il negozio il giovedì fa orario continuato.