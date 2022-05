Giornata del gioco libero all'aperto: le foto

Sabato 28 maggio in Parco Camana a Vercelli si è svolta la prima Giornata Regionale del Gioco libero all’Aperto.

Il Comune, in collaborazione con la Regione Piemonte, l’Informagiovani di Vercelli, l’Associazione Itaca e la Cooperativa Sociale Start, ha organizzato giochi e attività, a partire dalle ore 15 per proseguire fino alle 19, per i bambini e le loro famiglie all’insegna del gioco libero. Il programma della giornata ha previsto giochi di logica, a percorso, di squadra, giochi cooperativi e giochi da tavolo, il tutto coordinato da animatori e animatrici della Cooperativa Sociale Start.