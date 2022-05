I bambini imparano le "tre R" con i volontari di Oh my World

Le 3 R per la salvaguardia dell’ambiente: riciclo, riuso e risparmio. Le hanno insegnate i volontari dell’associazione ambientale Oh My World ai bambini della scuola dell’infanzia Andersen di Vercelli.

Il tutto durante la settimana dedicata all’educazione civica organizzata dal 23 al 27 maggio dal Comprensivo Lanino e denominata “Il Futuro nelle nostre mani”. Per l’occasione la scuola Andersen ha deciso di partecipare scegliendo la tematica ambientale e così sono stati coinvolti i ragazzi di Oh My world.

I bambini della scuola dell’infanzia, seguiti da Lauretta, Armando, Andrea e Martina hanno svolto quattro giochi: nel primo hanno imparato giocando a differenziare i rifiuti e durante il secondo hanno realizzato una medaglietta di cartone ispirato alla natura. Poi con la terza attività didattica hanno risposto a dei quiz e con la quarta hanno piantato un bulbo di gladiola in un vasetto.

Un'iniziativa che ha lasciato un segno sia tra i volontari che tra i bambini: "I piccoli si sono divertiti molto - raccontano da Oh my World - e hanno colto appieno il messaggio che volevamo mandare. Alla fine dei quattro giochi li abbiamo riuniti e hanno risposto tutti quanti correttamente. È stata una bella esperienza che non vediamo l'ora di ripetere anche in altri istituti: noi crediamo molto nelle nuove generazioni".