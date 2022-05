A seguito di lavori, sfondamento del manto stradale in corso Salamano

Vercelli: sfondamento del manto stradale in corso Salamano. A segnalarlo, anche sui social, una cittadina che spiega: "A seguito ai lavori di scavo effettuati lungo la via, si sta creando uno sfondamento del manto stradale all'altezza del civico 53. L'avvallamento risulta pericoloso per auto, camion con carico e ". Nell'attesa di un intervento si invita a fare attenzione.