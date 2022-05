Fattoria in Città: sarà l'edizione dei record?

Ritorna dal 31 maggio al 5 giugno la "Fattoria in città" e si sposta: non sarà più localizzata solo nell'area della Basilica di Sant'Andrea e di parco Kennedy, ma anche tra le vie del centro e lungo viale Garibaldi. Diverse le iniziative: fontane danzanti,

musica e spettacoli, sfilata di moda, silent disco e molte altre.

La manifestazione, ideata 16 anni fa da Ascom Vercelli, è stata presentata mercoledì 25 maggio, nella Sala consiliare di Palazzo di Città. Il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro è andato subito al punto: "La misura del successo di una manifestazione come 'La Fattoria in città' - ha dichiarato- è certificata quando tali iniziative vengono copiate all'esterno. E la Fattoria lo è in tutta Italia. Una manifestazione nata, quasi per scommessa, dall'idea di riavvicinare i bambini con gli animali e la natura e che con gli anni ha sempre più fatto da prezioso volano per il commercio e il turismo cittadino".



Il format sarà diverso rispetto agli anni precedenti: "Dopo questo fermo di 2 anni ora torniamo con delle novità - ha affermato il presidente di Ascom Angelo Santarella - che ci consente di valorizzare la città, rispettando le normative anti Covid. All'attesa di 15.000-20.000 visitatori sarà suggerito un percorso inedito attraverso parco Kennedy, Basilica di Sant'Andrea, viale Garibaldi e le vie del centro. L' offerta enogastronomica farà da parallelo con animali e turismo. E quest'anno saranno i nostri ristoratori vercellesi, in totale sinergia creativa, ad offrire una varietà di proposte inedite e gustose".

Un'iniziativa che permetterà ai più piccoli di stare a contatto con gli animali: "Bambini, turismo, laboratori, arte, enogastronomia di Vercelli alla massima potenza - ha detto Aldo Casalini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli- Siamo felici di questo ritorno perchè 'La Fattoria' è sintomo di una città viva, che pulsa, che commercia, con tante iniziative da sostenere e vivere". Gli ha fatto eco PierGiorgio Fossale, presidente Atl Vercelli-Biella-Valsesia: "Fattoria è un vero e proprio epicentro da cui si allargano cerchi concentrici per far conoscere Vercelli. Sono poche in Italia, di manifestazioni come queste".

"Istituzioni e sponsor sono per noi un grande orgoglio e denotano un lavoro di squadra - ha afferamto Paola Bussi di Ascom - il cuore della Fattoria rimane in area Basilica Sant'Andrea e Parco Kennedy, per gli animali con l'area pony e luna park bimbi. E ancora: innumerevoli laboratori, 1.600 i bambini già prenotati solo ad oggi" Non solo. Si terranno mostre espositive, prelievi del sangue gratuiti e lo spettacolo dei falconieri. Poi i biglietti a prezzo ridotto nei musei; viale Garibaldi impreziosito dall'esposizione di auto dei concessionari e un'area ristoro enogastronomica dedicata. In tutto saranno 45 "punti street food" con varie proposte di altissima varietà e qualità. Non mancheranno una sfilata di moda, momenti musicali e - in piazza Cavour - il clou dello spettacolo notturno delle fontane danzanti. Domenica la Festa dello Sport - prosegue Bussi - e il raduno delle Fiat 500 con partenza e ritrovo davanti a Sant'Andrea".

Tra le novità assolute di quest'anno le luminarie lungo il percorso per spostarsi verso il centro di Vercelli, le "botteghe in strada il sabato" e delle simpatiche installazioni in cartapesta a guidare i visitatori lungo i vari percorsi.

Jose Saggia, vicepresidente vicario Ascom è a dir poco entusiasta: "Identità, comunità, coordinamento, lavorare insieme, crescita per il nostro settore dei pubblici esercizi. Obiettivo è farci conoscere all'esterno, ma anche per tornare ad essere orgogliosi della nostra città: un modo per creare benessere e da comunicare ai nostri giovani. Dobbiamo essere contagiosi nel bello". Non resta dunque che attendere martedì 31 maggio, quando alle ore 11:00, vi sarà il momento inaugurale davanti all'abside del Sant'Andrea, di questa edizione che si presenta con le credenziali in regola per essere l'edizione dei record.