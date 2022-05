Ipsia Lombardi: la classi quinte a lezione all'Upo

Gli alunni delle classi 5 odonto e 5 ottico dell’Ipsia Lombardi di Vercelli, accompagnate dal professor Tiziano Monfermoso, hanno avuto la possibilità di assistere ad una lezione particolare.

Nella la sede Upo (Università del Piemonte orientale) della Facoltà di Scienze Infermieristiche hanno partecipato ad una lezione di psicologia in merito alle tecniche comunicative per approcciarsi al paziente. Per chi frequenta corsi di indirizzo sanitario è importante non soltanto la competenza nella propria disciplina, ma anche il corretto atteggiamento con cui porsi nei confronti del paziente, che passa attraverso la scelta delle espressioni ed il linguaggio del corpo. Sotto la guida della responsabile del corso infermieristico Upo di Vercelli, dottoressa Monica Casalino, e del docente del corso di psicologia dottor Fiorenzo Galetti, gli studenti hanno avuto modo di interagire attraverso l’osservazione e le domande ed hanno scoperto un aspetto del mondo universitario. La lezione rientra nel progetto di Orientamento in uscita dell’Istituto Francis Lombardi di Vercelli.





Redazione Ipsia Lombardi