Anche La Sesia sale "In sella per la vita" con Samantha Profumo, che il 4 e 5 giugno sarà in pista per partecipare all’ottava edizione della “24 ore del Montello”, manifestazione “ultracycling” che si svolge in provincia di Treviso, con una finalità benefica.

Il logo del nostro giornale, che ha aderito come sponsor-donatore all'impresa della ciclista vercellese, apparirà sulla divisa che Profumo presenterà ufficialmente mercoledì 25 maggio alle 18 alla floricoltura Green House di Vercelli.

"Sarà la prima uscita ufficiale della livrea che la storica azienda di abbigliamento tecnico per ciclismo Marcello Bergamo di Castano Primo ha, come preannunciato, realizzato per il Montello - racconta Samantha - Personalizzata, simpatica, significativa e con i loghi degli sponsor-donatori e quelli "tecnici" (divisa che chiunque potrà ordinare nelle prossime settimane contribuendo ulteriormente alla raccolta fondi)".

L'obiettivo di raccogliere 3 mila euro a favore dell’associazione oncologica pediatrica (Aop) di Vercelli e al Laboratorio di oncologia del Fondo Edo Tempia di Biella è già stato ampiamente superato: “Siamo arrivati a quota oltre 6 mila euro. Il sogno sarebbe ora arrivare a 10 mila: tutti potranno sostenere la mia iniziativa attraverso donazioni libere, per le quali è possibile far riferimento agli Iban dei due enti, spiega la ciclista, che nel 2019 ha subito un intervento chirurgico e ha affrontato 16 chemioterapie e 20 radioterapie dopo una diagnosi di tumore al seno.

I conti correnti a cui fare riferimento per i versamenti sono i seguenti:

Iban di Associazione oncologica pediatrica: IT 15 L 02008 10010 0001 0512 5045

Iban del Fondo Edo Tempia: IT 07 R 06085 22300 0000 4061 1675

All’impresa di Samantha Profumo è anche dedicata la pagina Facebook “In sella per la vita”.