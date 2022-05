A Vercelli distribuite 430 azalee della ricerca, a Prarolo 72

Vercelli: successo per la manifestazione “Azalee della Ricerca 2022” che, anche nel territorio vercellese, ha coinvolto volontari e cittadinanza, per raccogliere fondi per Fondazione Airc e sensibilizzare su importanti tematiche quali la prevenzione e la salute. “Siamo molto soddisfatti – ha commentato Emanuela Surbone, referente Airc – dell’entusiasmo con cui la città ha risposto all’iniziativa. A Vercelli, infatti, sono state distribuite, in poche ore, oltre 430 azalee. L’evento è stato l’occasione per ritrovarsi in piazza, dopo le restrizioni per contrastare l’emergenza Covid-19, incontrare la cittadinanza".

In 38 anni di vita l’Azalea della Ricerca è diventata, infatti, il simbolo di questa ricorrenza, un fiore speciale da regalare alla mamma e a tutte le donne, una preziosa alleata per la salute al femminile che ha permesso, nel tempo, di raccogliere oltre 280 milioni di euro, risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni, nel tentativo di diagnosticare più precocemente tutte le forme di cancro e di curare con maggiore efficacia tutte le pazienti.

L'iniziativa si è svolta anche a Prarolo, grazie alla collaborazione di Carla Saviolo: "Ringrazio tutti gli abitanti del paese e le persone dei comuni limitrofi che partecipano da tanti anni con generosità per aiutare Fondazione Airc. A Prarolo, quest’anno, sono state distribuite 72 azalee per sostenere la ricerca".