Vercelli: il viaggio di Martina Maccari fa tappa a Vercelli

Farà tappa domani, domenica 22 maggio, a Vercelli, Martina Maccari (moglie di Leonardo Bonucci), fondatrice di "nèttare", con il suo progetto "Sulla Stessa Strada": l’iniziativa di charity la vede impegnata in prima persona in un viaggio a piedi, risalendo controcorrente il Po, per 26 giorni e un totale di 575 chilometri, fino a Torino, dove si chiuderà l’iniziativa il 26 maggio.

L’arrivo di domani in città chiude il 22° giorno del percorso. Martina Maccari si rimetterà poi in viaggio proprio da qui, insieme al gruppo che la sta affiancando in questo percorso, per incontrare persone e raccontare l’iniziativa nelle diverse città che la ospiteranno.

Il progetto

Sulla Stessa Strada è un progetto realizzato per donare speranza ai bambini e alle loro famiglie, raccogliendo fondi da destinare alla Neurochirurgia dell’ospedale Regina Margherita. Un viaggio al quale chiunque può unirsi, attraverso differenti modalità di donazione e di partecipazione: affiancando Martina durante una o più tappe, un singolo

momento della giornata, prendendo parte alle iniziative che si succederanno lungo il tragitto.

I fondi raccolti durante il cammino sono interamente devoluti al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Regina Margherita, tramite la sua Onlus Neuroland, con l’obiettivo di acquistare una speciale macchina per delicati interventi chirurgici al cervello. Ogni momento del viaggio è trasmesso nelle piattaforme digitali di nèttare e nei canali social dedicati, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera community e amplificare il messaggio

di speranza e di necessità di aiutare in modo concreto i più piccoli e le loro famiglie. Per partecipare e contribuire a "Sulla Stessa Strada":

https://www.nettare.me/cammino

nèttare

nèttare è il progetto editoriale online lanciato da Martina Maccari a maggio del 2021. Con uno storytelling quotidiano sui canali social (Instagram e YouTube), ed attraverso format originali, racconta e intreccia la vita di persone che condividono storie di bellezza, coraggio, resilienza. Il canale nasce come evoluzione della presenza social di Martina, con l’intento di trasformarsi, sempre di più, in una vera e propria community che si basi sull’ispirare, l’accogliere e il raccontare.

Sito: https://www.nettare.me/ Instagram: @siamo_nettare