Da Viareggio arriva il gruppo Carneval Puccini con Gambe di Merlo

Il gruppo Carneval Puccini e la maschera Gambe di Merlo arrivano a Vercelli per la sfilata che si terrà oggi, sabato 21 maggio: questa mattina sono stati accolti dall'associazione "Maschere per sempre" e dal presidente del Comitato Manifestazioni Vercellesi Stefano Roncaglia. Ad attenderli in Comune il vicesindaco Massimo Simion e il vicepresidente del Consiglio comunale Gianni Marino.

L'associazione Carneval Puccini (rione Torre del Lago) nasce da persone che condividono la passione per il Carnevale di Viareggio, ma non solo. Oggi, infatti, il gruppo è arrivato per partecipare alla sfilata di Vercelli con un unico leit-motiv: "Viva il Carnevale e chi lo fa" ha commentato il presidente dell'associazione culturale Carneval Puccini Alberto Pardini.

Il gruppo, per la sfilata di Viareggio, aveva già ospitato "Maschere per Sempre", "Maschere vintage” e Bicciolano e Bela Majin e ora è tornato per l'amicizia che li lega, ma soprattutto perchè "il Carnevale è uno stato d'animo e perchè Vercelli e Viareggio sono accomunate dalla lunga tradizione. Siamo contentissimi di essere qui e ringraziamo il Carnevale della città per l'ospitalità " ha detto Pardini.