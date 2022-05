Vercelli: al via l'inaugurazione del Bar D'Italia

Al via l'inaugurazione del Bar D'Italia a Vercelli: stasera, venerdì 20 maggio, sarà possibile gustare buon cibo e bere drink sia all'esterno che all'interno del locale.

Già dalle 17.30, ora in cui è iniziato il dj-set, sono iniziate ad arrivare diverse persone curiose di riscoprire lo storico bar che per qualche anno è rimasto chiuso. Oggi ha finalmente riaperto offrendo ai clienti alcune novità quali aperitivi e piatti di cucina asiatica. Il tutto potendo godere di un buon sottofondo musicale (fino alle 23) e dell'ottima visuale di piazza Cavour.

Soddisfazione da parte del titolare: "Siamo molto contenti di poter gestire un locale che per Vercelli è un simbolo - dichiara - ci tengo anche a ringraziare tutte le persone che si sono recate nel nostro locale per trascorrere una piacevole serata"