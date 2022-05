Percorso di apprendistato per 5 giovani under 30 a Vercelli

Amazon ha annunciato l’avvio delle selezioni per reclutare 70 giovani under 30 che parteciperanno ad un percorso di apprendistato in diversi settori nei suoi centri di distribuzione e di smistamento in tutto il Paese, di cui 5 nel centro di distribuzione di Vercelli.

A seconda del programma, l’apprendista verrà formato al ruolo di Tecnico Rme (Reliability, Maintenance, and Engineering), IT Support Technician, Automation Engineer o Safety Specialist. Il percorso, della durata di due anni, prevede una formazione completa con lezioni teorico/pratiche con formatori esterni e attività di training on-the-job in cui gli apprendisti saranno affiancati dai componenti dei vari team nel ruolo di coach. Gli interessati possono candidarsi attraverso il sito internet di Amazon.