Per il Canevale Estivo modifiche ai percorsi di alcune linee

Vercelli, Atap: sabato 21 e domenica 22 maggio, vista lo svolgimento del "Carnevale Estivo" lungo viale Garibaldi e piazza Pajetta sono previste modifiche ad alcune linee. E precisamente la 1 (801) - Cappuccini-piazza Roma - Caresanablot; la 2 (802) piazza Roma - ospedale, Concordia e la 800 - piazza Roma - Larizzate polo logistico, da piazza Roma devieranno lungo corso Gastaldi, corso Fiume, via Paggi e viceversa. La 4 (804) - Anello centro storico - ospedale invece da piazza Roma devierà lungo corso De Gasperi, piazza Sant'Eusebio, via Guala Bicheri, via Galileo Ferraris.

Inoltre la linea extraurbana 60 provenendo da via Paggi devierà direttamente lungo corso Fiume, corso Gastaldi, autostazione e viceversa.