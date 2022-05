La Torch Run ha raggiunto il cuore di Vercelli

La Torch Run, la torcia che anticipa gli Special Olympics ha raggiunto il cuore di Vercelli oggi venerdì 20 maggio alle 18. In piazza Cavour è prevista la cerimonia d’accensione del tripode. La Torch Run annuncia, nel corso delle sue 44 tappe in 20 Regioni italiane, i XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, che si terranno a Torino a partire dal 5 giugno quando la torcia arriverà per la Cerimonia d’Apertura, allo Stadio Olimpico “Grande Torino”. Il corteo ha visto i ragazzi dell'associazione Rosa Blu in veste di tedofori.