Cavalcaferrovia: entro il 10 giugno terminata la bonifica

Entro il 10 giugno saranno terminati i lavori di bonifica dall'amianto sul cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna, a Vercelli.

L'intervento è suddiviso in tre step: la tensostruttura consente infatti di procedere con la bonifica per 50 metri alla volta. Un primo step è già stato completato, quindi la tensostruttura è stata smontata e riposizionata per lavorare nei successivi 50 metri. Contemporaneamente viene effettuato l'incapsulamento che consente di evitare la diffusione delle microfibre di amianto.

"Di questo passo - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimo Simion - la bonifica dovrebbe terminare per il 10 giugno. Il 13, quindi, inizieranno i lavori veri e propri di smontaggio della struttura del cavalcaferrovia con dei mezzi speciali. Le operazioni di scavo cominceranno dalla rampa di via Trino".