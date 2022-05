Iti Faccio: ottimi piazzamenti ai Giochi della Chimica

Venerdì 13 maggio si è svolta, presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, la cerimonia di premiazione della fase regionale dei Giochi della Chimica 2022 organizzati, ogni anno, dalla società Chimica Italiana con lo scopo di stimolare tra i giovani l’interesse e l’amore per questa disciplina.

La premiazione ha visto l’ottimo risultato di due studenti dell’indirizzo chimico dell’Iti Faccio di Vercelli, Monia Capogreco e Davide Capogreco; una curiosità: i due premiati sono fratello e sorella. Monia Capogreco, allieva della 4 A chimici, si è classificata al decimo posto a livello regionale nella categoria C (relativa al secondo triennio degli istituti ad indirizzo chimico); si tratta di un risultato rilevante, considerando che in questa categoria gareggiano anche molti studenti che frequentano l’ultimo anno. Dario Capogreco, allievo della 2 A chimici, sezione B, si è classificato sesto a livello regionale nella categoria A, in cui partecipano i bienni degli istituti a indirizzo chimico.

Gli alunni vincitori sono stati accompagnati alla premiazione dalle professoresse Cristina Gambetta e Daniela Rosso, docenti del corso chimici che, assiema ai colleghi Sabrina Roman e Salvatore Tamiro, li hanno preparati attraverso lezioni di potenziamento pomeridiane. I docenti hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Siamo molto contenti del risultato raggiunto – ha detto la prof.ssa Rosso – che ha premiato anche l’impegno con cui i ragazzi si sono preparati per questa competizione”. Vive congratulazioni ai premiati e alla loro famiglia.

La redazione Iti Faccio