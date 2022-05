Inaugurazione con musica al Bar D'Italia

Una serata con Dj-set per riscoprire il Bar d’Italia, posizionato tra via Galileo Ferraris e via Cavour a Vercelli: l’appuntamento è per domani, venerdì 20 maggio, a partire dalle 17.30. In occasione sarà possibile gustare un aperitivo o cenare con un gradevole sottofondo musicale. Per l’inaugurazione inoltre i clienti avranno a disposizione ampi spazi: il dehor esterno in via Ferraris e l’area porticata in via Cavour.

“Sarà una serata dedicata a un’ampia clientela di diversa età – dichiara il nuovo titolare – Si potrà trascorrere una serata in compagnia lasciandosi trasportare dalla musica. Ma per chi vorrà saremo aperti già dalle 6.30 di mattina per accogliere i clienti e offrirgli una gustosa colazione: caffè, cappuccini, spremute e tanto altro”.

Non solo. Il titolare del bar ha già pensato ad imperdibili offerte per gli amanti dei cocktail: le prime 50 persone che si recheranno al Bar D’Italia avranno al costo di 5 euro una tessera sconto. Il 20 maggio, inoltre, il caffè costerà 50 centesimi.

Dopo qualche anno di attesa il Bar D’Italia è ritornato sotto una nuova gestione con l’obiettivo regalare piacevoli serate a tutti, in una location nel cuore della città.