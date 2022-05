Via Benadir: "Bidoni della carta strapieni e raccolta mai puntuale"

"Siamo i condomini di via Benadir 49/51: come si vede dalle foto, ogni mese non abbiamo dove buttare la carta, la situazione si sta facendo insostenibile, non ne possiamo davvero più....".

La segnalazione arriva da alcuni lettori vercellesi, che aggiungono: "E' possibile che tutti i mesi dobbiamo rivolgerci ai giornali per ottenere un servizio che paghiamo puntualmente?".