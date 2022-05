Vercelli: "Taglio dell'erba e "forasacchi", non va bene"

L'anticipo della bella stagione porta con sé, purtroppo, anche alcuni problemi che, in realtà, a Vercelli si presentano puntualmente, ogni anno, quando fa caldo. Due le segnalazioni, analoghe, arrivate in questi giorni, al nostro giornale: la presenza dei cosiddetti "forasacchi" e il taglio dell'erba.

"Hanno tagliato l'erba lungo la pista ciclabile dei Cappuccini - afferma un vercellese - ma lasciando quanto falciato in mezzo alla ciclabile. Si è così creato un "tappeto" scivoloso che, oltre a dare l'idea di incuria, è pericoloso. Mi chiedo come possa accadere una cosa del genere: credo che in quel servizio debba essere compresa anche la rimozione dell'erba tagliata...".

"Siamo già di nuovo arrivati al punto che non so dove portare a passeggio il mio cane - dichiara un altro cittadino - io abito in via Carrozzino e ogni anno è la stessa storia: i bordi dei marciapiedi e le aiuole si riempiono di "forasacchi" e noi proprietari dei cani non sappiamo più dove girare. Un mio amico ha già dovuto portare il suo amico a quattro zampe a operare a causa di una spiga che gli è entrata nell'orecchio... Lasciare che le strade e le aree verdi della città si riempiano di "forasacchi" non è giusto per la salute dei nostri cani, ma anche per il decoro della città".