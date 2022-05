"La società delle api": il convegno venerdì 20 maggio

“La società delle api: conoscere e apprendere dalle api, organismo alveare, per superare il disagio post Covid19 della nostra Comunità”: è il nome del convegno organizzato dall’associazione “Il Vercellese…verso Santa Cruz” in collaborazione con Slow Food e con il contributo del Ministero del Lavoro e della Regione Piemonte, in occasione della giornata mondiale dedicata alle api.

L’appuntamento è dunque per il 20 maggio alle 8.15, nell’Aula Magna dell’Istituto di istruzione superiore G. Ferraris (Agrario) di Vercelli, in piazza della Vittoria. Il convegno tratterà anche di biodiversità e del parallelismo tra la società delle api e la nostra in epoca Covid, argomento che ha permesso all’associazione “Il Vercellese… verso Santa Cruz” di vincere un bando regionale formativo. Tra i relatori figurano nomi di spicco come quello di Piera Levi-Montalcini, presidente dell’associazione Levi-Montalcini, di Luigi Zai, sociologo e di Cinzia Scaffidi, scrittrice e docente all’università di Scienze Gastronomiche. Non solo. Interverranno esperti e professionisti quali Enrica Fassio, presidente de “Il Vercellese… verso Santa Cruz”, Dario Sacco, apicoltore, Germana Vercellino de “Il Vercellese…verso Santa Cruz” e Pier Luigi Ranghino, presidente del Consiglio di Chiesa della Chiesa evangelica metodista di Vercelli. Ad aprire il convegno sarà la dirigente dell’Istituto Ferraris Cinzia Ferrara e a moderarlo invece, Gabriele Varalda. Il coffee-break sarà a cura dell’Alberghiero “Sergio Ronco” di Trino. Per partecipare al convegno è necessario iscriversi entro il 19 maggio al 3280646284.

Ma questo è solo uno dei tanti progetti del "Il Vercellese… verso Santa Cruz”: negli ultimi anni l'associazione svolge missioni a Capo Verde, con il sostegno della Chiesa Valdese, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione dei prodotti agricoli della zona attraverso la formazione di personale qualificato.