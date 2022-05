Il 18 maggio camminata per i ragazzi "speciali" sulla Via Francigena

Una camminata “speciale” in collaborazione con gli “Amici della Via Francigena di Vercelli", è quella riservata ai ragazzi speciali di Vercelli, e del territorio nonché ai loro accompagnatori, che si snoderà per l'ultimo chilometro della Via Francigena e che porterà i partecipanti all’ostello degli “Amici” in vicolo Alciati nel centro storico della città. Ad annunciarlo è l'odv Liberi di Scegliere.

"Il raduno sarà alle 14,30 di mercoledì 18 maggio nei pressi del dehor del bar Principe su Viale Garibaldi a Vercelli dove gli incaricati spiegheranno brevemente il valore della Via e il perché è arrivata fino ad oggi dopo secoli di storia - spiegano da Liberi di Scegliere - poi si camminerà nel centro di Vercelli passando in corso Libertà, si attraverserà piazza Cavour e, percorrendo via Gioberti per un brevissimo tratto si giungerà in vicolo Alciati dove ha sede l’Ostello della Via Francigena; dopo l’accoglienza e la visita del piano terreno si accederà al giardino interno per una buona e sana merenda da bravi Pellegrini. L’iniziativa come sempre, è aperta a tutti i ragazzi speciali di tutte le organizzazioni Vercellesi e non, senza alcuna distinzione di appartenenza, nel sempre convinto principio inclusivo che Liberi di Scegliere ODV sostiene sin dal suo nascere.

Non è previsto l’obbligo della mascherina poiché il tutto si svolgerà all’aperto: "Non ci sono scuse: bisogna essere presenti in molti e prendere coscienza di una eccellenza vercellese gestita e curata con amore e passione" concludono dall'associazione. Per una migliore organizzazione si prega di confermare la propria adesione entro lunedì 16 maggio telefonando al numero 366 3676801 oppure via mail a [email protected]