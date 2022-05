Corso Libertà: "Il parcheggio per disabili occupato dai bidoni"

"A Vercelli, in corso Libertà, i bidoni della spazzatura occupano i parcheggi per disabili": la segnalazione arriva da un lettore de "La Sesia".

La situazione viene comunicata un'altra volta al nostro giornale perchè non sembrerebbe essere cambiata: "Sono mesi e mesi che esiste questo problema - commenta l'uomo - i cassonetti o i parcheggi blu non valgono certamente di più dei diritti di una persona disabile. E' necessario intervenire: anche riducendo i posti a pagamento e trasformando gli ultimi in posti gialli".