Vercelli: "Scritte farneticanti sui muri delle case"

"Queste scritte farneticanti ed inneggianti a propositi rivoluzionari sono apparse da qualche giorno in via Emiliano della Motta (nella zona del civico n.3) ed in via Felice Monaco sul muro del vialetto fermata bus".

E' la segnalazione che ha inviato un lettore vercellese, con l'auspicio che si riesca ad individuare i vandali responsabili dell'imbrattamento.