Riapre il Bar D'Italia: l'inaugurazione venerdì 20 maggio

Dopo qualche anno di attesa è ritornato: posizionato nel cuore della città, all’angolo tra via Cavour e via Galileo Ferraris, riapre i battenti il Bar D’Italia sotto una nuova gestione. Una location storica ed elegante che si avrà l’opportunità di riscoprire in occasione dell’inaugurazione del 20 maggio.

La zona dove sorge il bar è ricca di storia: su via Cavour, in epoca ottocentesca, esisteva il caffè Barberis molto famoso all’epoca.

Il Bar D’Italia oggi è in grado di soddisfare ogni esigenza e permetterà anche di gustare buoni prodotti con un menù molto variegato: “Un caffè al volo o una ricca colazione, un aperitivo oppure la possibilità di cenare o pranzare all’interno o all’esterno del locale – dichiara il titolare – Sono molto contento di poter gestire un locale che per Vercelli è un simbolo”.

Tanti i progetti grazie agli ampi spazi – anche all’aperto - tra cui quello di organizzare serate con dj e musica adatta ai gusti di tutti.

Non solo. Il titolare del bar ha già pensato ad imperdibili offerte per gli amanti dei cocktail: le prime 50 persone che si recheranno al Bar D’Italia avranno al costo di 5 euro una tessera sconto. Inoltre, il giorno dell'inaugurazione il caffè costerà soltanto 50 centesimi.