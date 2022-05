Via Righi: "I rifiuti si accumulano e non vengono raccolti"

"Queste sono le foto scattate in data 11 maggio 2022 che si riferiscono ad un condominio in Vercelli, in via Righi 22 zona Duomo, in un cortile con accesso con discesa. Si denuncia il fatto (ormai persiste da molti mesi) che l'immondizia indifferenziata non venga raccolta nelle giornate prestabilite e pertanto vi è un accumulo che, con le giornate calde, non è certamente igienico".

E' la segnalazione di un lettore, che precisa: "La società di raccolta è stata più volte sollecitata sia dai condomini che dall' amministratore, ma senza alcun esito".