Vercelli: caccia al tesoro tra gli stand in piazza per conoscere l'Europa

“Giovani: tesoro d’Europa - alla ricerca del nostro futuro”: è il titolo della manifestazione organizzata dal Centro Europe Direct Vercelli oggi, giovedì 12 maggio, in occasione della festa dell’Europa (ufficialmente celebrata il 9 maggio), in Piazza Cavour e in Piazza di Palazzo Vecchio. Hanno partecipato gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado prendendo parte a diversi laboratori ludico-formativi e a una caccia al tesoro. Un unico obiettivo: “Far attecchire e far germogliare il senso di Europa e sensibilizzare i giovani” spiegano l’assessore alla Cultura del Comune di Vercelli Gianna Baucero e la relatrice e responsabile del Centro Europe Direct del Comune di Vercelli Alessandra Bellardone.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Servizio Civile Vercelli, CO.VER.FO.P.,Ufficio Scolastico Territoriale, Cooperativa Sociale Alemar, Cooperativa Sociale Start e Associazione Itaca.

Articolo completo su "La Sesia" in edicola da venerdì 13 maggio