Vercelli: un convegno sulla giustizia in vista dei referendum

Venerdì 13 maggio alle ore 18,30 a Vercelli, nella sala del Ridotto del Teatro Civico in Via Monte di Pietà 15, Azione Vercelli e Valsesia organizzerà un convegno in materia di Giustizia, in forma di dialogo sulla prossima consultazione referendaria del 12 giugno 2022.

Introdurrà:

- Fabrizio Finocchi, coordinatore cittadino di Azione

Parteciperanno:

- Potito Giorgio, magistrato presso il Tribunale di Torino

- Massimo Mussato, avvocato penalista in Vercelli

- Pier Luigi Pianta, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli

- Gianluca Susta, avvocato, segretario regionale di Azione

Modererà il confronto:

- Gabriele Molinari, avvocato, responsabile nazionale professioni di Azione