Vercelli: ricordata la memoria del poliziotto Francesco Alighieri

Oggi, mercoledì 11 maggio, il Sindacato autonomo di polizia (Sap) provinciale di Vercelli ha ricordato, con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti all’interno della Questura di Vercelli, la memoria di Francesco Alighieri, poliziotto caduto nell'adempimento del proprio dovere e vittima di mafia il 26 settembre 2018, insignito della Medaglia d’ Argento al Valor Civile. Presenti alla cerimonia il questore Maurizio Di Domenico, il vicario Anna Filomena Palmisano e la sorella di Francesco Alighieri, Elisabetta.

E’ dal 1992, all’indomani delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, nelle quali persero la vita i Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina, che il Sap organizza principalmente nel mese di maggio, una serie di iniziative dedicate alla memoria. "Quest’anno ricorre il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio e il Sindacato autonomo di polizia da altrettanto tempo, ricorda con una serie di iniziative, il sacrificio non solo di uomini in divisa, ma anche di giornalisti, magistrati, politici, religiosi o di semplici cittadini che hanno pagato con la vita l’impegno in favore della collettività - spiegano dal Sap - Il tutto per garantire concordia, legalità, convivenza civile per un Paese libero e democratico. Perché riteniamo che fare memoria sia un dovere (morale)!".

Proseguono dal Sap: "Dal 21 aprile, ogni provincia ha ricordato con un personale contributo, tutti questi angeli della legalità, caduti per mano di un male strisciante e insidioso chiamato criminalità. Per questo anno, sono stati previsti dei percorsi della memoria che collegheranno, in modo virtuale tutto il Paese nel ricordo delle vittime. Ciò si concretizzerà attraverso il ricongiungimento dei pezzi di un’immagine che è diventata il simbolo di queste stragi. Il 18 maggio si svolgerà a Roma un importante Convegno dal titolo “Custodire la memoria per costruire il futuro". Le parti del puzzle saranno riunite nel giorno della commemorazione all’Altare della Patria il 19 maggio, davanti la tomba del Milite Ignoto.