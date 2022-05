In piazza Zumaglini la cerimonia di chiusura del corso di polizia locale

Lunedì 21 febbraio scorso, nella sede del Comando di via Donizetti, ha avuto inizio l'89° corso di formazione regionale per operatori di polizia locale neo assunti, organizzato dal Corpo di polizia locale di Vercelli in nome e per conto della Regione Piemonte.

L'offerta formativa è stata rivolta a 60 allievi provenienti da 39 Comuni e/o Unioni di Comuni facenti parte della Regione Piemonte. Mercoledì 11 maggio, con inizio alle ore 10,30, in piazza Zumaglini, alla presenza della autorità locali e regionali, avrà luogo la solenne cerimonia di chiusura del corso, durante la quale i 60 allievi riceveranno, ciascuno dal sindaco della propria Amministrazione di appartenenza, la "placca distintiva", simbolo dell'effettiva immissione a ruolo degli stessi.